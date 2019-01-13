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Андрей Малахов возмущен фотографиями беременной Виктории Лопыревой 

Аргументы Недели 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Беременной Виктория Лопыревой сейчас нельзя волноваться, переживать расстраиваться. Возможно, она и не огорчится, лишившись одного из своих друзей — телеведущего Андрея Малахова. В сети и в СМИ попали фотографии Виктории с мужчиной, которого приняли за отца ее будущего ребенка.
Лопырева не скрывалась от папарацци, заставших ее в Майами в объятиях бизнесмена Игоря Булатова. Красавица скрывала имя своего возлюбленного, от которого собралась рожать. И не подтвердила до сих пор, что это Булатов.
Комментарий шокированного Андрея Малахова: "Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но от фото в Интернете из Майами — у меня шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы!" она удалила, — сообщает 7days.ru. Удалила и все другие комментарии, в которых её называют "разлучницей".
Многие, увидев фото с Булатовым, осудили Викторию за роман с женатым мужчиной. Бизнесмен, как оказалось уже развелся с Татой Карапетян, родившей ему двух детей, младшему из которых еще нет и года. Говорят, на развод Тата подала еще летом из-за романа мужа с моделью. Опять же по слухам, Виктория много лет близко дружила со всей семьей Карапетяна и была частым гостем в доме миллиардера.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Виктория Лопырева , журнал "7 Дней" , Майами
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