Многие, увидев фото с Булатовым, осудили Викторию за роман с женатым мужчиной. Бизнесмен, как оказалось уже развелся с Татой Карапетян, родившей ему двух детей, младшему из которых еще нет и года. Говорят, на развод Тата подала еще летом из-за романа мужа с моделью. Опять же по слухам, Виктория много лет близко дружила со всей семьей Карапетяна и была частым гостем в доме миллиардера.