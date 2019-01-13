Гарри и Меган не приехали на празднование дня рождения Кейт Миддлтон

Не ясно, отклонили ли Гарри и Меган приглашение на воскресный ланч в роскошном зале Anmer Hall в Норфолке в прошлое воскресенье или просто не были приглашены на торжество.

6 января герцогиня Кембриджская отпраздновала 37-летие.

В этот же день Уильям и Кейт посетили церковную службу с королевой Елизаветой II . Британские СМИ уделяют много внимания непростым отношениям герцогинь. Их конфликт уже стал причиной для переезда принца Гарри и его жены на территорию Виндзорского замка, они планируют обустроить новое жилье до рождения первенца.

По словам окружения Гарри, он всегда защищает Меган. И именно знакомство с ней положило начало взаимному охлаждению братьев. Первые признаки этого появились после того, как Уильям и Меган были представлены друг другу в Кенсингтонском дворце. Уильям от невесты брата в восторг не пришел.

Позже, переехав в Лондон, Меган очень надеялась на поддержку со стороны жены принца Уильяма, но почувствовала себя отвергнутой: Кейт была слишком занята детьми и собственной жизнью.

В 2019 году пары будут уже жить отдельно, и персонал сейчас выбирает, на какого из принцев работать.

По общему признанию, отношения между парами хотя бы формально, но сохраняются.