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Гарри и Меган не приехали на празднование дня рождения Кейт Миддлтон 

Рамблер 19 минут назад
Фото: Reuters
Принц Гарри и его жена Меган Маркл не появились на дне рождения супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон, пишет The Sun.
Не ясно, отклонили ли Гарри и Меган приглашение на воскресный ланч в роскошном зале Anmer Hall в Норфолке в прошлое воскресенье или просто не были приглашены на торжество.
6 января герцогиня Кембриджская отпраздновала 37-летие.
В этот же день Уильям и Кейт посетили церковную службу с королевой Елизаветой II. Британские СМИ уделяют много внимания непростым отношениям герцогинь. Их конфликт уже стал причиной для переезда принца Гарри и его жены на территорию Виндзорского замка, они планируют обустроить новое жилье до рождения первенца.
По словам окружения Гарри, он всегда защищает Меган. И именно знакомство с ней положило начало взаимному охлаждению братьев. Первые признаки этого появились после того, как Уильям и Меган были представлены друг другу в Кенсингтонском дворце. Уильям от невесты брата в восторг не пришел.
Позже, переехав в Лондон, Меган очень надеялась на поддержку со стороны жены принца Уильяма, но почувствовала себя отвергнутой: Кейт была слишком занята детьми и собственной жизнью.
В 2019 году пары будут уже жить отдельно, и персонал сейчас выбирает, на какого из принцев работать.
По общему признанию, отношения между парами хотя бы формально, но сохраняются.
Комментарии
Шоу-бизнес , Елизавета II , Кейт Миддлтон , принц Гарри , принц Уильям , Остров Норфолк
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