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Шаляпин обнародовал постельное фото с Цымбалюк-Романовской 

Дни.ру + ещё 2 52 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Певец показал на своей странице в Instagram интимный снимок с пианисткой. Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская выглядят на ней очень счастливыми.
Таким необычным образом влюбленные и решили поздравить своих поклонников со Старым Новым годом. При этом Шаляпин отметил, что у них отличное настроение.
Мнения фолловеров по поводу фото разделились. Кто-то уверен, что отношения 35-летнего Прохора и 40-летней Виталины — продуманный пиар-ход. Другие же пожелали паре счастья.
"Рада за вас ребята, счастья вам, если это все у вас серьезно", "Милахи такие", "Вы классные и достойны любви, а кто и как к этому идет, не нам судить", — написали пользователи соцсети. Некоторые указали Шаляпину на то, что он рано начал праздновать, поскольку Старый Новый год встречают с 13 на 14 января.
Напомним, в ноябре 2018 года певец заявил, что был бы счастлив, если бы экс-супруга артиста Армена Джигарханяна родила ему ребенка. Шаляпин уверен, что пианистка идеально подходит на роль матери его наследника.
Через несколько недель звезды подтвердили намерение пойти на столь серьезный шаг, отправившись на медицинское обследование. Слухи о том, что между артистами завязался бурный роман, появились в апреле, когда Шаляпинвпервые опубликовал совместное фото с Цымбалюк-Романовской. Осенью стало известно и то, что Прохор и Виталина уже познакомили друг с другом своих родителей.
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Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян
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