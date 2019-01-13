«Хоть что-то скромное»: Волочкова в закрытом купальнике заслужила одобрение подписчиков

Прима-балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото, на котором она запечатлена у новогодней елки.

Прима-балерина Анастасия Волочкова не раз подвергалась критике из-за своих крохотных купальников и шпагатов в бикини. На одном из фото поклонники заподозрили, что светская львица позаимствовала свой наряд у тринадцатилетней дочки Ариадны, отметив, что Волочкова явно не угадала с размером. Однако на одном из последних снимков артистка балета предстала перед объективами фотокамер в закрытом черном купальнике со шнуровкой, который, по мнению верных почитателей, удачно скрыл все недостатки фигуры 42-летней Анастасии. На фото артистка балета позирует у Новогодней ёлки. «Дорогие мои, со старым новым годом вас! Счастья вам! Много много! Радуйтесь, отдыхайте, веселитесь, будьте всегда на позитиве, любите друг друга, забивайте на завистливых… и злых, наслаждайтесь красотой природы и не только, жизнь такая классная! Позволяйте себе быть самими собой и делайте то, что хочется! И, главное, улыбайтесь!» — отметила Волочкова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 13 Янв 2019 в 1:49 PST При этом поклонники были удивлены тому, что балерина выбрала «скромный» образ, отказавшись от мини. Светская львица заслужила одобрение верных почитателей, которые похвалили ее сдержанность и эстетичную позу.

«Наконец-то хоть что-то скромное! Можете же, когда захотите! Красивый закрытый купальник, фигура точеная… Всем на зависть», «А ещё кто-то сомневается в востребованности Анастасии. Не успеет фото поставить, как моментально море лайков и комментариев», «В этом купальнике отлично! Не надо этих мини! Эффект от них обратный!», «Здесь красивая очень», «Очень красивая вы… И комментарии на этот раз почти все позитивные», «Настя, вы красотка, загар прекрасный, фигурка на зависть всем. Так держать… И пусть весь мир отдохнет», — прокомментировали фото Анастасии Волочковой поклонники.