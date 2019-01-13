Толкалина поделилась пикантными снимками, от которых у нее «уши горят на солнце»

Звезда заметила, что фотографии сделаны 15 лет назад.

Известная актриса Любовь Толкалина на своей страничке в социальной сети Instagram разместила архивные снимки, которые, по ее признанию, были сделаны 15 лет назад. Фотографии она отыскала «в закромах и кладовых» своих родителей. «Всегда найдешь что-нибудь, отчего уши горят на солнце. Налицо мое бандитское прошлое. Лет 15 этим картинкам», — заметила популярная актриса и экс-супруга режиссёра Егора Кончаловского

На снимках звезда сидит в полуобнаженном виде. Отметим, что в юности Толкалина подрабатывала моделью. Не исключено, что кадры сделаны в те времена, когда она еще «мечтала о подиуме». Кстати, сейчас порой Толкалина выкладывает и более откровенные снимки, каждый раз вызывая восторг своих подписчиков.

«Все так же красивы и молоды. Вообще не изменились», «Красавица! Супер! Восхищаюсь вами! Браво!», «Красавица и умница. Надо жалеть тех, у которых такое фото не получилось! А таким прошлым надо гордиться!», «Совсем не меняетесь! Достаточно деликатные и красивые фото», — заметили в комментариях пользователи.