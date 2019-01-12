Наталья Подольская предложила законодательно запретить оскорбления в соцсетях

Хотя абсолютно всем знаменитостям приходится сталкиваться с оскорблениями, не все из них готовы просто смириться с этим. Певица Наталья Подольская считает, что оскорбления в соцсетях нужно запретить законодательно, а своих подписчиков призывает поставить себя на место звезд, которым регулярно приходится это терпеть.

Не только общество в целом, но и поклонники в частности нередко выставляют такие требования к внешности кумиров, что соблюдать их становится невозможным. Они замечают каждый маленький прыщик, неудачный ракурс или неожиданно изменившуюся внешность. Наталья Подольская, как показалось подписчикам, опубликовала некрасивое селфи, которое они вдоволь обсудили, а некоторые даже перешли на оскорбления, настолько задевшие певицу, что она задумалась об этой проблеме в целом.

Наталья признается, что является довольно аполитичным человеком, но хамское поведение в соцсетях задевает ее за живое. Певица не понимает, почему оскорбления в реальной жизни — это статья УК, а то, что происходит в интернете, остается вне внимания правоохранительных органов

«Почитав комментарии к предыдущему посту, я тут подумала, что хорошо бы уже вводить закон об оскорблении личности в соцсетях. Вы, конечно, скажете, что соцсети на то и соцсети, чтобы высказывать свое мнение. НО НЕ ОСКОРБЛЯТЬ! Почему считается, что вот так запросто можно оскорбить публичного человека и вообще любого человека в соцсетях? Потому что безнаказанно? Как же Вам не стыдно? Вы же дочери, сыновья, матери и т. д. А если бы Вашу дочку так? Вашу маму? Сходите в церковь, пообщайтесь с батюшкой о доброте (хотя бы о доброте). Загляните в свое нутро! Что там, если Вы так запросто можете написать такие злые слова?»

Отметим, что Наталья не так привычна к оскорблениям, как некоторые ее коллеги по сцене. Как правило, глядя на фотографии артистки, поклонники могут ее только похвалить. Недавно она продемонстрировала потрясающую фигуру в купальнике, которой могут позавидовать не только ровесницы 36-летней артистки, но и даже более молодые девушки.