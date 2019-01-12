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Предполагаемый новый возлюбленный беременной Лопыревой дал первый комментарий о личной жизни 

Passion.ru 37 минут назад
Фото: Instagram
Вице-президент «Ташир Групп» Игорь Булатов был вынужден объясниться перед публикой.
Беременную Лопыреву засняли в объятиях бизнесмена
Рунет взбудоражен появлением снимков, на которых 35-летняя Виктория Лопырева, ожидающая своего первенца, гуляет по пляжу в Майами с молодым человеком, внешне очень похожим на российского бизнесмена Игоря Булатова.
Пикантности ситуации придает тот факт, что многие полагали, что Игорь женат на дочери своего босса, президента «Ташир Групп» Самвела Карапетяна. У пары двое детей, причем младшей дочке Амели нет еще и года. Однако выяснилось, что счастливая поначалу семья распалась.
«Единственное, что я могу сообщить, это то, что с бывшей супругой они живут раздельно и находятся в разводе», — заявила в интервью журналу Tatler официальный представитель Булатова Евгения Вячеславова.
Виктория Лопырева тем временем продолжает выкладывать в свой Instagram фото, сделанные в Майами (говорят, именно там ее ребенок и появится на свет), но не показывает своего спутника и ничего о нем не рассказывает.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Самвел Карапетян , Виктория Лопырева
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