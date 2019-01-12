Предполагаемый новый возлюбленный беременной Лопыревой дал первый комментарий о личной жизни

Вице-президент «Ташир Групп» Игорь Булатов был вынужден объясниться перед публикой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @eteri_p 23 Сен 2017 в 1:32 PDT Рунет взбудоражен появлением снимков, на которых 35-летняя Виктория Лопырева, ожидающая своего первенца, гуляет по пляжу в Майами с молодым человеком, внешне очень похожим на российского бизнесмена Игоря Булатова.

Пикантности ситуации придает тот факт, что многие полагали, что Игорь женат на дочери своего босса, президента «Ташир Групп» Самвела Карапетяна . У пары двое детей, причем младшей дочке Амели нет еще и года. Однако выяснилось, что счастливая поначалу семья распалась.

«Единственное, что я могу сообщить, это то, что с бывшей супругой они живут раздельно и находятся в разводе», — заявила в интервью журналу Tatler официальный представитель Булатова Евгения Вячеславова.

Виктория Лопырева тем временем продолжает выкладывать в свой Instagram фото, сделанные в Майами (говорят, именно там ее ребенок и появится на свет), но не показывает своего спутника и ничего о нем не рассказывает.