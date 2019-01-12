Хилькевич похвасталась идеальным свиданием в Таиланде

Актриса показала, как проводит вечер с супругом на отдыхе.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич похвасталась перед поклонниками своим «идеальным свиданием». Она опубликовала в Instagram фото с отдыха в Таиланде , где она с мужем на закате сидит за столиком с нарезанным ананасом и чайными кружками.

При этом, в солнечных очках Хилькевич отражается сам закат с пальмами, а актриса при этом выглядит счастливой. Отметим, что актриса проводит новогодние праздники в Таиланде с семьей, куда она ездит регулярно в это время года. Поклонники оценили фото, отметив, что звезда «Универа» выглядит очень свежо, и отдых идет ей явно на пользу.