Хилькевич похвасталась идеальным свиданием в Таиланде 

Актриса показала, как проводит вечер с супругом на отдыхе.
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич похвасталась перед поклонниками своим «идеальным свиданием». Она опубликовала в Instagram фото с отдыха в Таиланде, где она с мужем на закате сидит за столиком с нарезанным ананасом и чайными кружками.
При этом, в солнечных очках Хилькевич отражается сам закат с пальмами, а актриса при этом выглядит счастливой. Отметим, что актриса проводит новогодние праздники в Таиланде с семьей, куда она ездит регулярно в это время года. Поклонники оценили фото, отметив, что звезда «Универа» выглядит очень свежо, и отдых идет ей явно на пользу.
«Анечка, вы с семьей такие клевые! Желаю сохранить ваши тёплые отношения и пронести их через всю жизнь! Это такое счастье — встретить своего человека и создать с ним семью! Здоровья!», «Когда любый рядом, все свидания идеальны!», «Какая вокруг красота, в таком месте и душой, и телом отдыхаешь. Хорошего отдыха!», «Место правда очень красивое. Смена обстановки полезная штука», — написали подписчики в комментариях.