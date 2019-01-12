Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хилькевич похвасталась идеальным свиданием в Таиланде 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
Актриса показала, как проводит вечер с супругом на отдыхе.
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич похвасталась перед поклонниками своим «идеальным свиданием». Она опубликовала в Instagram фото с отдыха в Таиланде, где она с мужем на закате сидит за столиком с нарезанным ананасом и чайными кружками.
При этом, в солнечных очках Хилькевич отражается сам закат с пальмами, а актриса при этом выглядит счастливой. Отметим, что актриса проводит новогодние праздники в Таиланде с семьей, куда она ездит регулярно в это время года. Поклонники оценили фото, отметив, что звезда «Универа» выглядит очень свежо, и отдых идет ей явно на пользу.
«Анечка, вы с семьей такие клевые! Желаю сохранить ваши тёплые отношения и пронести их через всю жизнь! Это такое счастье — встретить своего человека и создать с ним семью! Здоровья!», «Когда любый рядом, все свидания идеальны!», «Какая вокруг красота, в таком месте и душой, и телом отдыхаешь. Хорошего отдыха!», «Место правда очень красивое. Смена обстановки полезная штука», — написали подписчики в комментариях.
Teleprogramma.pro: последние новости
У Елены Голуновой из «Битвы экстрасенсов» украли зеркала с авто Подруга Агаты Муцениеце вызвала полицию, узнав, что ее избивает Прилучный Друг вспомнил о последних днях сгоревшей заживо актрисы Елены Майоровой
Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Хилькевич , Таиланд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ ответили на идею Киева отменить право вето в ООН229
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»91
Венгры попросили Запад не трогать Россию353
Познер назвал причину русофобии на Западе465
Кандидат в президенты Украины штурмовал офис жены111
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:55
Атака на храмы: что готовили ликвидированные боевики
Происшествия Статьи
02:23
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»
Общество
02:47
Венгры попросили Запад не трогать Россию
В мире
00:44
Борьба за офис: Зеленский присоединился к штурму
В мире Статьи
02:01
«Разведен и свободен»: Цекало попрощался с женой
Шоу-бизнес Статьи
02:46
Познер назвал причину русофобии на Западе
Общество
00:32
Трамп похвастался своей жесткостью по отношению к России
В мире США
00:25
Взрыв в Париже унес четыре жизни
Происшествия
02:10
Измены, скандалы, деньги: как живет владелец Amazon
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение