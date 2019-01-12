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Фанаты раскритиковали татуировку Павла Воли 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Ведущий и юморист Павел Воля выложил в Instagram фото, на котором видно его татуировку между лопаток. Снимок сделала на пляже во время отдыха супруга Воли — Ляйсан Утяшева.
«Так выглядит наша семья глазами @liasanutiasheva, когда папа разговаривает с детьми. Подкараулила», — написал Павел Воля под снимком. Однако поклонники не оценили таутировку, многие раскритиковали ее в комментариях, и только некоторые сочли рисунок милым.
«Интересно, он знает, что у него на спине намалевано», «Очень похоже на детский рисунок, переведенный в тату! Если на груди у него дети, то почему бы и не их рисунки! Очень мило», «Тату поплыла, мастер был плох… Я бы свела такую тату…», «Это Паша сам себя наколол на спине?», — написали поклонники в комментариях. Многие также отметили хорошую физическую форму ведущего, указав на то, что у него шире плечи, чем кажется в одежде.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Павел Воля , Ляйсан Утяшева
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