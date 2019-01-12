Фанаты раскритиковали татуировку Павла Воли

Ведущий и юморист Павел Воля выложил в Instagram фото, на котором видно его татуировку между лопаток. Снимок сделала на пляже во время отдыха супруга Воли — Ляйсан Утяшева

«Так выглядит наша семья глазами @liasanutiasheva, когда папа разговаривает с детьми. Подкараулила», — написал Павел Воля под снимком. Однако поклонники не оценили таутировку, многие раскритиковали ее в комментариях, и только некоторые сочли рисунок милым.

«Интересно, он знает, что у него на спине намалевано», «Очень похоже на детский рисунок, переведенный в тату! Если на груди у него дети, то почему бы и не их рисунки! Очень мило», «Тату поплыла, мастер был плох… Я бы свела такую тату…», «Это Паша сам себя наколол на спине?», — написали поклонники в комментариях. Многие также отметили хорошую физическую форму ведущего, указав на то, что у него шире плечи, чем кажется в одежде.