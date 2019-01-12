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Лера Кудрявцева поставила на место бестактную подписчицу 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Фото: Instagram
Звезда не выдержала после постоянных вопросов о своей дочери.
Известная телеведущая Лера Кудрявцева уехала отдыхать в Оман в гордом одиночестве. Звезда выкладывает снимки с отдыха. Она остановилась в шикарном отеле. С Кудрявцевой не смог полететь молодой муж хоккеист Игорь Макаров, который сейчас в составе своей команды участвует в первенстве КХЛ. Не взяла с собой звезда и пятимесячную дочь.
На своей страничке в социальной сети Instagram Кудрявцева разместила пост с отдыха. «Краски», — кратко подписала она снимок. Между тем в комментариях пользователи стали интересоваться, где находится ее дочка. Многие подвергли ведущую критике, намекая, что нельзя в таком возрасте оставлять ребенка на попечение нянь. В итоге Кудрявцева не выдержала и вспылила в адрес одной из подписчиц. «Вы дура?» — задала она ей прямой вопрос.
«Эх, люди, люди. Сколько же в вас ещё яда. Добрее надо быть и просто любить жизнь, она такая короткая. Задавать такие вопросы, это бестактно», «Боже, сколько лести. А как по вашему мнению должна выглядеть телеведущая? Задрыпанка? Просто хорошо ухоженная и счастливая женщина», «Лера, у вас столько смотрю контроллеров. Где дочка? Съела блин. Вы че все?» — поддержали Кудрявцеву подписчики.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Игорь Макаров , Лера Кудрявцева , Оман
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