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Баста исполнил новогоднее желание своей поклонницы 

ТК «Звезда» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Рэпер пригласил на концерт поклонницу, оставившую открытку с желанием на елке в Кремле.
Музыкальный исполнитель Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, осуществил мечту своей поклонницы и пригласил на концерт 18-летнюю жительницу Костромской области.
Ранее участникам заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле предложили написать свое желание и повесить на одну из расположенных там елок. Предполагалось, что желания с одной елки исполнят федеральные чиновники, руководители и министры, а с другой — главы регионов.
На одной из праздничных деревьев организаторы обнаружили открытку Маргариты и связались с Бастой.
«В конце апреля мы ее вместе с мамой пригласили на наш концерт в Москве», — передает РИА Новости слова помощника Басты Дмитрий Миловзоров.
Отмечается, что все расходы артист берет на себя.
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Шоу-бизнес , Баста , РИА Новости , Костромская Область
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