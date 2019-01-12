Баста исполнил новогоднее желание своей поклонницы

Рэпер пригласил на концерт поклонницу, оставившую открытку с желанием на елке в Кремле.

Музыкальный исполнитель Василий Вакуленко , более известный как рэпер Баста, осуществил мечту своей поклонницы и пригласил на концерт 18-летнюю жительницу Костромской области

Ранее участникам заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле предложили написать свое желание и повесить на одну из расположенных там елок. Предполагалось, что желания с одной елки исполнят федеральные чиновники, руководители и министры, а с другой — главы регионов.

На одной из праздничных деревьев организаторы обнаружили открытку Маргариты и связались с Бастой.

«В конце апреля мы ее вместе с мамой пригласили на наш концерт в Москве», — передает РИА Новости слова помощника Басты Дмитрий Миловзоров.

Отмечается, что все расходы артист берет на себя.