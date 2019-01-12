Ксения Собчак пофилософствовала о людских недостатках

Светская львица вспомнила знаменитую мантру писателя Ремарка.

Известная телеведущая Ксения Собчак за последнее время узнала о себе много нового. Только ленивый не рассуждал о ее личной жизни, которая, как считают некоторые, дала трещину. Светскую львицу до сих пор подозревают в романе с режиссером Константином Богомоловым

Судя по всему, Собчак очень устала от нападок в свой адрес. Она решила ответить хейтерам на своей страничке в социальной сети Instagram. «То, что вы видите во мне — это не мое, это ваше. Мое — это то, что я вижу в вас». Моя любимая мантра Ремарка. Так все и есть. То, что нас раздражает, бесит в других людях — это продолжение наших собственных недостатков», — с тонким намёком заявила телеведущая.

«Абсолютно поверхностное суждение, не отражающее сути бытия! Взаимоотношения мужчин и женщин, людей между собой, это бескрайний мир! И безусловно, то, что видят в нас другие, заслуга в том числе и наша!», «Правда! Я всегда смотрю на людей и вижу себя. Чаще всего меня это мало радует», «Всегда ставила под сомнение это высказывание. Например, меня раздражают крикливые, заносчивые, болтливые люди, хвастуны и выскочки. Это абсолютно не значит, что такие качества есть во мне, как раз наоборот», — заметили в комментариях пользователи.