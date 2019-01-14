Марии Кожевниковой потребовалась помощь психолога

По словам актрисы, ей трудно примириться с творящейся несправедливостью.

Окружающая действительность, события, происходящие в стране, бессердечность людей — все это может вывести из равновесия любого. Вот и актриса Мария Кожевникова, постаравшись воспринять все это, призналась, что из этой затеи ничего не получается. А самостоятельная работа над собой, стремление научиться понимать и прощать результатов не дает.

«Мир настолько сошел с ума, что я не могу это воспринять! Не могу! Не хочу! Не умею!» — написала в своем Instagram звезда.

Потому артистка сообщила своим фанатам о том, что она впервые побывала у психолога. Как отмечает Мария, первый сеанс ей понравился. Вместе со специалистом она работала над телом, которое, оказывается, дает людям важные подсказки, но они их просто не замечают в бешеном ритме жизни.