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Марии Кожевниковой потребовалась помощь психолога 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
По словам актрисы, ей трудно примириться с творящейся несправедливостью.
Окружающая действительность, события, происходящие в стране, бессердечность людей — все это может вывести из равновесия любого. Вот и актриса Мария Кожевникова, постаравшись воспринять все это, призналась, что из этой затеи ничего не получается. А самостоятельная работа над собой, стремление научиться понимать и прощать результатов не дает.
«Мир настолько сошел с ума, что я не могу это воспринять! Не могу! Не хочу! Не умею!» — написала в своем Instagram звезда.
Потому артистка сообщила своим фанатам о том, что она впервые побывала у психолога. Как отмечает Мария, первый сеанс ей понравился. Вместе со специалистом она работала над телом, которое, оказывается, дает людям важные подсказки, но они их просто не замечают в бешеном ритме жизни.
«Мы столько времени и денег тратим на изучение окружающего мира, а в себя заглянуть, то ли боимся, то ли не успеваем…» — констатирует актриса.
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Шоу-бизнес , Мария Кожевникова
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