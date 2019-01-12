Волочкова сфотографировалась с Бузовой на Мальдивах

Балерина и светский персонаж Анастасия Волочкова выложила в Сети свое совместное фото с телеведущей Ольгой Бузовой.

«Хотела спрятаться от всех, но к счастью мне не дал это сделать один чудесный человек @buzova86, которая тоже выбрала этот замечательный остров», — написала она.

Подписчики в особый восторг от увиденного не пришли и принялись иронизировать.

«Джигурды там не хватает», «Кто нибудь купите ей норм купальник», «Мальдивы слишком малы для русской элиты», «Жесть:)) обе "талантища" дадут гастрольный тур на Мальдивах», — принялись писать они.

Бузова не ответила Волочковой взаимностью и совместными фото в соцсети делиться не стала. Но выложила снимок возле бассейна, сопроводив его интригующим хештегом «я знаю, что ты смотришь».

«Как бы я хотела, чтобы ТЫ это видел не на фото, а вживую», — прокомментировала фото она.

Судя по опубликованным фото, компанию Бузовой на отдыхе составила ее сестра Анна.