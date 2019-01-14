Семья актрисы Маргариты Тереховой обратилась к общественности с просьбой оказать материальную помощь в лечении народной артистки России, у которой диагностирована болезнь Альцгеймера.
Соответствующее обращение семьи опубликовано на сайте Союза кинематографистов России.
«Если у вас есть возможность, будем благодарны за перечисление любой суммы!» — сообщается в заявлении.
Отмечается, что актрисе требуются дорогостоящие лекарства и круглосуточный уход.
Гильдии актёров кино России уже сообщила РИА Новости о намерении взять на себя часть расходов семьи актрисы на её лечение.
Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Райна Праудина.