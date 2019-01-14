Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семья Маргариты Тереховой просит о помощи в лечении актрисы 

RT на русском + ещё 20 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Семья актрисы Маргариты Тереховой обратилась к общественности с просьбой оказать материальную помощь в лечении народной артистки России, у которой диагностирована болезнь Альцгеймера.
Соответствующее обращение семьи опубликовано на сайте Союза кинематографистов России.
«Если у вас есть возможность, будем благодарны за перечисление любой суммы!» — сообщается в заявлении.
Отмечается, что актрисе требуются дорогостоящие лекарства и круглосуточный уход.
Гильдии актёров кино России уже сообщила РИА Новости о намерении взять на себя часть расходов семьи актрисы на её лечение.
Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Райна Праудина.
RT на русском: последние новости
В Москве простились с Крисом Кельми СМИ сообщили о смерти супруги актёра Стива Бушеми Умер американский актёр Роберт Рут
Шоу-бизнес , Маргарита Терехова , Райна Праудина , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решение РФ по Курилам, реакция РФ на выпад Лукашенко и другие события дня6
В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев
Киев анонсировал прорыв через Крымский мост силами НАТО437
Избитая учениками учительница сделала заявление307
Россия приняла решение по Курилам268
Видео
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
00:40
Горит Киево-Печерская лавра
Пожары Происшествия
00:40
Лобода впервые прокомментировала скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
03:41
У организатора «Дискотек 80-х» украли 2 млн
Происшествия
01:15
Киев анонсировал прорыв через Крымский мост силами НАТО
В мире Украина
05:09
Медведев поставил на место Лукашенко
Политика
00:55
Певцов указал поклонникам на их место
Шоу-бизнес
00:47
Жаров отреагировал на решение Дурова по Telegram
Интернет Наука и техника
02:52
«Новичок» запретят
Армия В мире
12:19
Избитая учениками учительница сделала заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение