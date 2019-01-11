Дима Билан кардинально сменил имидж

Впервые Дима Билан кардинально изменил имидж, когда очень сильно похудел. И тогда фолловеры забеспокоились о его здоровье. А сейчас активно спорят, как он выглядит со сбритой бородой: "На Шатунова стал похож чуть чуть!)))", "Наконец-то побрился. Совсем другой человек", "не узнать. Мальчик-колокольчик", "Дима, вернул просто на 10-12 лет назад! Очень идёт! Красавец! Свеж как огурчик!"