Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дима Билан кардинально сменил имидж 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Дима Билан кардинально сменил имидж. Артист сбрил бородку, которую носил в последнее время. Билан помолодел на целый десяток лет. "Наконец-то побрился. Совсем другой человек", — радуются поклонники Билана.
Впервые Дима Билан кардинально изменил имидж, когда очень сильно похудел. И тогда фолловеры забеспокоились о его здоровье. А сейчас активно спорят, как он выглядит со сбритой бородой: "На Шатунова стал похож чуть чуть!)))", "Наконец-то побрился. Совсем другой человек", "не узнать. Мальчик-колокольчик", "Дима, вернул просто на 10-12 лет назад! Очень идёт! Красавец! Свеж как огурчик!"
Аргументы Недели: последние новости
В СМИ сообщают, что Павел Прилучный избил свою жену Агату Муцениеце Беременная Виктория Лопырева отдыхает в Майами с известным бизнесменом Садальский опубликовал фото из больницы после перенесенной операции на сердце
Шоу-бизнес , Дима Билан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакция РФ на угрозы Лукашенко и другие события дня39
Для россиян составили карту помоек, где можно поесть422
Появилась информация о возможной смерти Скрипаля258
Названы виновные в убийстве журналистов в ЦАР138
Меркель предостерегла Европу от катастрофы113
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:30
Автомобильную дорогу заблокировали тюлени
Общество Происшествия
03:10
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Наука и техника Технологии
10:37
«Ты за каждое свое слово ответишь»
Украина В мире
01:00
Галкин поставил на место Преснякова
Шоу-бизнес
00:12
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Технологии Наука и техника
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
02:12
Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение