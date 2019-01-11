Названа болезнь, ставшая причиной смерти Криса Кельми

StarHit. Музыкант Крис Кельми долгое время страдал язвой желудка. Именно эта болезнь стала причиной его смерти, пишет

«Он умер дома. Диагноз у него — язва желудка, это причина смерти. У него открылось внутреннее кровотечение. Скорая его спасти не могла», — рассказала Наталья Михайлова, занимавшаяся организацией похорон певца, в эфире программы «Памяти Криса Кельми» на телеканале «Россия-1».

Ранее сообщалось, что музыкант умер из-за остановки сердца на фоне цирроза печени. Согласно информации телеканала РЕН ТВ, состояние здоровья Кельми значительно ухудшилось около месяца назад. Он жаловался на боли в сердце и вызывал врачей раз в несколько дней.

1 января 61-летний артист скончался в своем доме в Наро-Фоминском районе Подмосковья.