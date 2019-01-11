Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прячущая шикарную грудь Климова вышла из себя из-за провокации 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Екатерину Климову вывели из себя вопросы журналиста. Судя по всему, артистка пожалела, что согласилась на интервью.
Беседа Климовой с репортером Дмитрием Солеем опубликована на канале "Солей_ Молей" на сайте YouTube. Артистка, облаченная в черное платье с откровенным декольте и высоким разрезом, заранее извинилась за свой пикантный наряд, объяснив, что уже находится в образе для роли. К слову, в течение записи знаменитость постоянно поправляла верх одеяния, пряча шикарный бюст, постоянно норовящий показаться зрителям.
Кадр youtube.com
Примечательно, что разговор как-то сразу не заладился. Артистка чувствовала себя неловко, отвечая на странные вопросы. "Кого бы Владимир Путин мог сыграть в постановке по произведению Булгакова "Мастер и Маргарита"?" — вопрошал журналист.
Артистка долго подбирала слова и смущалась. В итоге она заметила, что очень уважает Владимира Владимировича, и не может дать внятного ответа.
Солей пытался вывести Климову из равновесия, поэтому намеренно провоцировал неловкость.
"Вы снялись в большом количестве фильмов с постельными сценами. А переходили эти сцены в какие-нибудь романы? Это же невозможно от такой красивой женщины оторваться, тем более если съемочный процесс очень плотный, играете любовь", — неделикатно заявил Дмитрий.
Знаменитость, хоть и слушала собеседника с легкой улыбкой, была вне себя. Она сделала свой ответ максимально сложным для понимания.
"Наверное, действительно я очень сильно отстала от жизни и давно не давала интервью, и теперь опять, скорее всего, очень долгое время не буду их давать. Это такие бестактные достаточно вопросы, но я вам отвечу. Скорее всего… Я была беременна, в "Мы из будущего" с Даниилом Козловским, так же в "Антикиллере", то, что я сейчас вспоминаю, с Гошей Куценко. Так сложилось в моей жизни, и я могу смело об этом говорить. А остальные… Я даже сейчас и не вспомню и мне бы не хотелось", — ушла от прямого ответа кипевшая от злости звезда.
Дни.ру: последние новости
Полиция спасла Муцениеце от разъяренного Прилучного Раскрыты источники миллионов Баскова "Это бред": подруга Муцениеце отказалась от обвинений в адрес Прилучного
Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Климова , Владимир Путин , Гоша Куценко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия столкнулась с новым ЧП в космосе104
Мужчина умер в очереди к врачу19
Реакция РФ на угрозы Лукашенко и другие события дня
Для россиян составили карту помоек, где можно поесть711
Появилась информация о возможной смерти Скрипаля270
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:30
Автомобильную дорогу заблокировали тюлени
Общество Происшествия
03:10
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Наука и техника Технологии
10:37
«Ты за каждое свое слово ответишь»
Украина В мире
01:00
Галкин поставил на место Преснякова
Шоу-бизнес
00:12
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Технологии Наука и техника
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
02:12
Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение