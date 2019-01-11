Волочкова передумала оставаться на Мальдивах

Несмотря на заявление остаться навсегда на Мальдивах , балерина Анастасия Волочкова была замечена в столичном аэропорту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Admin Anshlak (@admin.anshlak8) 10 Янв 2019 в 11:53 PST Её удалось снять папарацци, хотя сама Волочкова продолжает размещать в Instagram фото с Мальдив.

Ранее News.ru писал, что скандально известная артистка Анастасия Волочкова сообщила о том, что решила остаться жить на Мальдивах. О своих планах она рассказала в видеообращении, опубликованном в Instagram. Балерина добавила, что будет приезжать в Россию только по «творческой необходимости».