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Волочкова передумала оставаться на Мальдивах 

News.ru 1 час назад
Фото: volochkova_art/ instagram
Несмотря на заявление остаться навсегда на Мальдивах, балерина Анастасия Волочкова была замечена в столичном аэропорту.
Её удалось снять папарацци, хотя сама Волочкова продолжает размещать в Instagram фото с Мальдив.
Ранее News.ru писал, что скандально известная артистка Анастасия Волочкова сообщила о том, что решила остаться жить на Мальдивах. О своих планах она рассказала в видеообращении, опубликованном в Instagram. Балерина добавила, что будет приезжать в Россию только по «творческой необходимости».
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Мальдивы
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