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Юрий Лоза обозвал Сергея Шнурова балбесом 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: ТАСС
64-летний советский, российский музыкант Юрий Эдуардович Лоза, наряду с Сергеем Шнуровым — один из ведущих отечественных независимых экспертов по общим вопросам, охарактеризовал последнего как "балбеса".
Как передает РЕН ТВ, автор мегашлягеров "Плот", "Девочка в баре" и "Над деревней Клюевкой" выступил с комментарием к очередному "баттлу" лидера группировки "Ленинград", в этот раз — с общественным и политическим деятелем Виталием Милоновым. Назвавшим фронтмена "Ленинграда" "матерящимся быдлом", а его творчество — "отрыжкой пивняка". Шнуров, естественно, не стал отмалчиваться, сочинив про оппонента стишок.
"Я о них ничего не знаю и знать не хочу. Зачем мне пиарить этих ребят", — рассудительно высказался касаемо спора Лоза.
Параллельно поясняя, что насчет мата его позиция более конкретна. По мнению Юрия Эдуардовича, ненормативную лексику используют те, у кого маленький словарный запас. Кроме того, как знает Лоза, "матом филигранно пользуются помоечные бомжи за гаражом".
"Поэтому когда интеллигентный человек говорит мне: "Я матом пользуюсь красиво", то я ему отвечаю: "Так же красиво матом пользуются помоечные бомжи!" — уточил исполнитель. Уверенный, что в мате нет ничего красивого. И вставлять в свои произведения "самую низкопробную лексику" — явление скверное. "Если кто-то говорит, что мат — это хорошо, тогда представьте, что вы услышите его в отношении себя и ваших детей", — излагает певец.
Далее предлагая создать специальные места, в которых можно было бы материться невозбранно, никому не досаждая. Например, "особые кафе, сцены для концертов, где существует возрастной ценз", — предложил Юрий.
Ранее сообщалось, что Лоза раскритиковал "Голубой огонек" и КВН. А перед этим — вокальные данные Оззи Осборна и творчество Black Sabbath.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Сергей Шнуров , Оззи Осборн , Виталий Милонов
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