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Алена Водонаева объяснила, почему перестала публиковать фотографии 

Teleprogramma.pro 51 минуту назад
Фото: Instagram
Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева активно ведет свой микроблог в соцсети Instagram, но уже более трех месяцев она публикует только видеоролики. Поклонники были удивлены тому, что девушка перестала размещать фотографии, так как раньше она редко упускала такую возможность. Сейчас звезда телестройки отдыхает в ОАЭ со своим сыном и мужем. На днях она опубликовала видео, на котором запечатлены кадры с отдыха. В комментариях девушка решила объяснить, почему больше не делится снимками.
По словам Алены, она решилась на такой шаг после поездки в Японию, когда под ее фотографиями то и дело писали едкие комментарии про фотошоп. Более того, она решила ответить тем подписчицам, которые считают, что и свои видео она подвергает обработке.
«Да, в жизни я Квазимодо, только здесь Эсмеральда Юрьевна!», — пошутила на эту тему звезда. «Отвечу и вам, мадам Собака-Подозревака, все последние ролики без фильтров вообще, так как Инстаграм и так беспощадно сжирает качество видео, поэтому я это я! При разном времени суток и освещении. Ловите ещё одно видео. Без фильтров. И хватит уже до всего докапываться!», — добавила Водонаева.
Многие поклонники поддержали девушку. Они считают, что видеоролики лучше передают настроение, чем фото. Другие предложили Алене не обращать внимание на злопыхателей. Тем временем телеведущая продолжает путешествовать. Она остановилась в роскошном семейном отеле в Абу-Даби. Водонаева наслаждается хорошей погодой вместе с наследником, а также плавает в бассейне и завтракает в номере различными фруктами.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алена Водонаева , ОАЭ
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