Принц Гарри и Меган Маркл оказались в смертельной опасности

Принц Гарри отправился в сопровождении беременной супруги Меган Маркл в запланированный тур по Марокко , где в настоящее время проходят массовые вооружённые протесты.

В целях обеспечения безопасности герцога и герцогини Сассекских британское правительство запросило дополнительные средства для их защиты на территории североафриканского государства.

С начала недели в Касабланке, куда вылетели Меган и Гарри, проходят массовые протесты учителей, требующих повышения зарплаты. Власти страны неоднократно применяли водные пушки и дубинки для разгона митингующих.

В связи с этим служба безопасности расценила положение как потенциальную угрозу жизни и здоровью принца и его супруги, поэтому количество охраны было значительно увеличено.

По совам источника The Mirror, было принято решение исключить прогулки коронованных особ по столице Марокко.

Несмотря на угрозу жизни Меган Маркл и принц Гарри намерены посетить местные школы в городе Асни и приём, организованный британским послом Томасом Рейли. В завершении поездки супруги организуют кулинарную выставку.

Ранее News.ru писал о том, что супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась, что хотела бы родить девочку, которую «могла бы наряжать». Супруга принца Гарри также добавила, что хотела бы иметь много детей.