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Меган Маркл оставила секс-работницам послания на бананах 

Газета.Ru + ещё 192 21 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Герцогиня Сассексская Меган Маркл и ее супруг принц Гарринеожиданно посетили благотворительную организацию One25 в Бристоле, пишет The Telegraph.
Отмечается, что организация помогает работницам секс-индустрии, бездомным и тем, кто борется с какой-либо зависимостью. Во время посещения кухни Маркл решила оставить на бананах послания для них.
Она написала «Ты сильная», «Ты особенная», «Ты любима» и «Ты храбрая». Бананы являются частью посылок с едой, которые потом доставили секс-работницам.
Ранее Меган Маркл в одежде за £3 тысячи дала безработным женщинам советы по стилю.
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Шоу-бизнес , Daily Telegraph
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