В блогосфере отчитали молодую жену Градского

Блогер Лена Мир жестко высказалась в адрес Александра Градского , заявившего, что его гражданская жена Марина Коташенко могла бы найти кого-то моложе, красивее и богаче.

"По отдельности — почти все возможно. С богатым старичком — так она уже живет с Градским. С молодым альфонсом — тоже проблем не будет, а с красивым пацаном — вот тут сомнительно. Какой молодой, красивый и богатый будет с Мариной? Ну, если только разок для разнообразия и ради спортивного интереса переспать с женой Градского", — цитирует блог Миро издание "Дни.ру".

По словам Миро, Градский и есть — "самый богатый из всех, кто хочет Марину, и наименее зловредный и подозрительный", и ему лучше не знать, с какими мыслями та исполняет супружеский долг.

Градский и Коташенко живут в гражданском браке уже 15 лет, воспитывают двоих сыновей.