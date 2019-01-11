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В блогосфере отчитали молодую жену Градского 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Блогер Лена Мир жестко высказалась в адрес Александра Градского, заявившего, что его гражданская жена Марина Коташенко могла бы найти кого-то моложе, красивее и богаче.
"По отдельности — почти все возможно. С богатым старичком — так она уже живет с Градским. С молодым альфонсом — тоже проблем не будет, а с красивым пацаном — вот тут сомнительно. Какой молодой, красивый и богатый будет с Мариной? Ну, если только разок для разнообразия и ради спортивного интереса переспать с женой Градского", — цитирует блог Миро издание "Дни.ру".
По словам Миро, Градский и есть — "самый богатый из всех, кто хочет Марину, и наименее зловредный и подозрительный", и ему лучше не знать, с какими мыслями та исполняет супружеский долг.
Градский и Коташенко живут в гражданском браке уже 15 лет, воспитывают двоих сыновей.
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