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Ольга Бузова вошла в шорт-лист претендентов на «Евровидение-2019» от России 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Уже через несколько дней в эфире телеканала «Россия 1» назовут артиста, который в мае отправится на главный песенный конкурс Старого Света — «Евровидение». Он в этом году пройдет в Израиле.
Отметим, что единственную победу в конкурсе в 2008 году нашей стране принёс певец Дима Билан. Россия в этом году отказалась от национального отбора. Участника просто назначат члены компетентного жюри.
На данный момент в списке семь претендентов. Среди них много заслуженных имен, но главное внимание приковывает к себе фигура певицы Ольги Бузовой. Она также вошла в шорт-лист, а значит теоретически на конкурс может отправиться именно она. Правда, у Бузовой есть слабая сторона. Эксперты уверены, что ей будет очень сложно участвовать в 3-4 живых репетициях в день. При этом всем известно, что на «Евровидении» запрещена фонограмма.
Отметим, что кроме Бузовой в шорт-листе поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров, молодой певец Александр Панайотов, самобытная 27-летняя певица Manizha, рэпер Егор Крид, экс-участница группы «Серебро» Елена Темникова и 35-летний певец Сергей Лазарев, сообщает портал super.ru.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Крид , Сергей Лазарев , Дима Билан , Александр Панайотов , Ольга Бузова , Елена Темникова , Super.ru , Израиль
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