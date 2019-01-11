Уже через несколько дней в эфире телеканала «Россия 1» назовут артиста, который в мае отправится на главный песенный конкурс Старого Света — «Евровидение». Он в этом году пройдет в Израиле.
Отметим, что единственную победу в конкурсе в 2008 году нашей стране принёс певец Дима Билан. Россия в этом году отказалась от национального отбора. Участника просто назначат члены компетентного жюри.
На данный момент в списке семь претендентов. Среди них много заслуженных имен, но главное внимание приковывает к себе фигура певицы Ольги Бузовой. Она также вошла в шорт-лист, а значит теоретически на конкурс может отправиться именно она. Правда, у Бузовой есть слабая сторона. Эксперты уверены, что ей будет очень сложно участвовать в 3-4 живых репетициях в день. При этом всем известно, что на «Евровидении» запрещена фонограмма.
Отметим, что кроме Бузовой в шорт-листе поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров, молодой певец Александр Панайотов, самобытная 27-летняя певица Manizha, рэпер Егор Крид, экс-участница группы «Серебро» Елена Темникова и 35-летний певец Сергей Лазарев, сообщает портал super.ru.