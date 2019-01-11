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Полиция спасла Муцениеце от разъяренного Прилучного 

Дни.ру + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Наряду полиции пришлось срочно выезжать в подмосковный особняк Прилучного перед самым Новым годом. Стражей порядка вызвала подруга жены актера Агаты Муцениеце: женщина утверждала, что Павел запер супругу дома и избивает ее.
Мариам Халилова — пиарщица и подруга Агаты. Как рассказали в полиции, она почти кричала в трубку, что Муцениеце избивают до полусмерти.
"Девушка по телефону рассказала, что Агату избивает ее муж Павел. Он закрыл жену дома и не выпускает. Однако сама пострадавшая отказалась от медицинской помощи и фиксации побоев", — рассказал источник в правоохранительных органах.
Прилучный и Муцениеце комментировать ситуацию с вызовом полиции отказались. Агент Павла подчеркнула, что такого рода инциденты актер оставляет без комментариев — не подтверждая случившегося, но и не опровергая. Так же ответила на вопрос журналистов и Агата.
Проблемы в семье Прилучного начались еще летом. Пара даже рассталась на время, актеры отписались друг от друга в соцсетях. Однако через несколько недель Павел с Агатой помирились. Они приобрели новый дом в подмосковном поселке Трувиль. А перед Новым годом Агата хвасталась в соцсетях праздничным убранством жилища.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала "Закрытая школа". Поженились актеры еще в 2011 году, тайно расписавшись в одном из московских ЗАГСов. Воспитывают сына Тимофея и дочку Мию, пишет "Комсомольская правда". Прилучный исполнил главную роль в популярном сериале "Мажор".
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Шоу-бизнес , Общество , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , МВД , Комсомольская правда
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