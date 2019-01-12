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Билан изменился до неузнаваемости 

Дни.ру + ещё 4 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Поп-певец опубликовал фотографию, на которой предстал перед поклонниками в новом образе. Пользователи считают, что Дима Билан стал выглядеть моложе.
Певец решил избавиться от растительности на лице. Снимок нового образа он разместил в своем микроблоге в Instagram несколько часов назад. На фотографии звезда позирует в синей клетчатой рубашке и джинсах на фоне окна.
"А сегодня встречи!", — написал Дима Билан.
Такие перемены во внешности пришлись по вкусу его поклонникам: "Просто минут пять лет без бороды", "Ой, какой молоденький, красивый мальчик! Давно бы так!", "Молодой, лет 25", "Мальчик, где твои родители?", "Как хорош!", "Вам так больше идет!", "Помолодел лет на 12 сразу. Очень к лицу", "Без бороды ты снова ночной хулиган!". Некоторые подписчики признались, что совсем не узнали его: "Я сначала вообще не поняла, что за мужик", "Не сразу узнала".
Ранее Дима Билан принял участие в фестивале Russian Music Festival, который проходил с 31 декабря по 8 января в столице ОАЭ. После концерта он выступил перед журналистами и поделился своими мыслями о состоянии современной музыкальной индустрии. Певец утверждает, что сейчас "в западной музыке происходит какой-то хаос". Чтобы в России не произошло подобное, он предложил создать контролирующие структуры, которые не позволят артистам "сваливаться в абсолютный "треш" и вседозволенность".
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Шоу-бизнес , Дима Билан
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