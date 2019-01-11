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Галкин щелкнул по носу зарвавшегося Преснякова 

Дни.ру 30 минут назад
Фото: globallookpress.com
Юморист осадил недовольного своими поклонниками Никиту Преснякова, который является солистом рок-группы MULTIVERSE. В своем Instagram внук Аллы Пугачевой посетовал, что среди его подписчиков мало молодежи, увлеченной тяжелой музыкой.
Максим Галкин напомнил певцу, что он и вовсе может остаться без фанатов с таким пренебрежительным отношением к своей аудитории в соцсетях. На правах старшего коллеги и супруга Примадонны шоумен напомнил Преснякову, что любить нужно всех своих поклонников.
Никита недоволен, что в основном на его страницу заходят женщины преклонного возраста, фанатки его знаменитых мамы и бабушки. Галкину публикация музыканта показалась нетактичной, и он щелкнул его по носу: в комментариях юморист поставил молодого человека на место.
Максим Галкин объяснил внуку Пугачевой, что ему стоит "меньше думать о возрасте аудитории" и "больше радоваться ее наличию", ведь певец вполне мог столкнуться "с реальностью с пустыми креслами". Многие пользователи соцсети поддержали замечание юмориста. Кроме того, они рассказали, что Никита иногда не добавляет в друзья подписчиков старше определенного возраста.
В свою очередь сын Кристины Орбакайте не воспринял всерьез наставления шоумена. Он обратился к артисту, назвав его "Максом", и возмутился тем, что юморист "привез" на его страницу "свой ковчег", видимо, имея в виду поклонников.
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Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Никита Пресняков , Максим Галкин , Алла Пугачева
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