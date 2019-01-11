Галкин поставил на место Преснякова

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Галкин упрекнул недовольного подписчиками Преснякова 

Рамблер 1 час назад
Музыкант Никита Пресняков пожаловался в Instagram, что его аудитория в соцсети состоит из пожилых людей, хотя ему хотелось бы видеть молодежь.
Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего опубликовал картинку в духе мема «ожидание-реальность»: ожидание — молодые люди на рок-концерте, реальность — в основном взрослые женщины.
На пост Преснякова обратил внимание муж его бабушки Максим Галкин.
«Меньше думай о возрасте аудитории, больше радуйся её наличию — реальность могла бы быть с пустыми креслами», — посоветовал ему телеведущий.
«Ааааа блин Макс! Зачем ты сюда привез свой ковчег», — ответил Пресняков Галкину.
Некоторых интернет-пользователей расстроил пост 27-летнего музыканта.
«Даже как-то обидно стало…за подписчиков…» — написала @nataliaevgenievna777 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Уже не первый раз Никита поднимает тему возраста подписчиков… его видимо унижает и оскорбляет такая аудитория! Ну что ж отписываюсь, чтобы не огорчать его! (((» — заявила @natapro2905.
Пользователи отметили, что среди подписчиков музыканта множество поклонниц его бабушки, певицы Аллы Пугачевой, но при этом им нравится и его творчество.
«Я, конечно, со второго фото, но чувствую себя (слушая тебя) как с первого. И меня бесит, что моя картинка не соответствует той, что хотела бы. Так что не у тебя одного разочарования)))» — отметила @lena_le_tim.
«Я, например, во втором фото. Мне 53, но мне очень нравится и сам Никита, и его творчество. Талантище! Так что, Никита, радуйся что тебя понимают и любят не только молодые, но и креативные предпенсионеры.)))» — написала @moidela16.
Комментарии9
Шоу-бизнес , Видео , Кристина Орбакайте , Никита Пресняков , Максим Галкин , Алла Пугачева
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