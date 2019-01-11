Названы суммы и источники заработков Николая Баскова

Народный артист России Николай Басков за последний год заработал 442 миллиона рублей. Портал «Телепрограмма» составил примерный список источников дохода артиста.

Отмечается, что за концерт Басков получает от 1,5 миллиона рублей. Заказать артиста на частное мероприятие стоит в районе 3,8 миллиона рублей. Рекламные контракты приносят ему по 136 миллионов рублей каждый.

Благодаря работе на телевидении в передаче «Субботний вечер с Николаем Басковым», а также появлениям в других программах певец зарабатывает около четырех миллионов рублей в месяц. Помимо этого, Басков получает процент с продаж линейки антивозрастной косметики — это приносит ему около 500 тысяч рублей ежегодно.