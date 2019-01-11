Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы суммы и источники заработков Николая Баскова 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Народный артист России Николай Басков за последний год заработал 442 миллиона рублей. Портал «Телепрограмма» составил примерный список источников дохода артиста.
Отмечается, что за концерт Басков получает от 1,5 миллиона рублей. Заказать артиста на частное мероприятие стоит в районе 3,8 миллиона рублей. Рекламные контракты приносят ему по 136 миллионов рублей каждый.
Благодаря работе на телевидении в передаче «Субботний вечер с Николаем Басковым», а также появлениям в других программах певец зарабатывает около четырех миллионов рублей в месяц. Помимо этого, Басков получает процент с продаж линейки антивозрастной косметики — это приносит ему около 500 тысяч рублей ежегодно.
В мае 2018 года стало известно, что доход режиссера Никиты Михалкова за 2017 год составил 1,5 миллиона рублей в день. У кинематографиста также нашли 89 земельных участков, шесть жилых домов, шесть квартир, 11 нежилых зданий, вертолет и трактор.
Последние новости
Следователи опровергли новую версию убийства российской съемочной группы в ЦАР Москва отреагировала на угрозы Лукашенко Объяснено происхождение «девятки» яиц в российских магазинах
Комментарии
Шоу-бизнес , Николай Басков , Никита Михалков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва отреагировала на угрозы Лукашенко332
Белоруссия повернулась в сторону США754
«Охотник на русских» ловит неправильных украинцев23
Россия высказалась об ультиматуме по крушению MH17451
Фигуранта дела Вороненкова похитили со стрельбой в Москве25
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:30
Автомобильную дорогу заблокировали тюлени
Общество Происшествия
03:10
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Наука и техника Технологии
10:37
«Ты за каждое свое слово ответишь»
Украина В мире
01:00
Галкин поставил на место Преснякова
Шоу-бизнес
00:12
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Технологии Наука и техника
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
02:12
Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение