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Поклонники заподозрили у Марии Горбань анорексию 

Клео.Ру 42 минуты назад
Фото: соцсети
Мария Горбань вместе со своим супругом Кириллом Зотовым проводит новогодние каникулы на Шри-Ланке. Актриса не забывает делиться с подписчиками не только местными достопримечательностями и видами, но и собственными фотографиями в купальнике. После публикации одного из снимков, внимательные фолловеры стали обвинять Марию в анорексии. Подписчикам не понравилась излишняя, по их мнению, худоба актрисы.
«Слишком, вы Мария худая! Слишком! Так нельзя!», «Маша, что с тобой? Хочешь быть стройной — в спортзал, а это истощение», «Машуля, ты точно кушаешь?», «Анорексичка стала. Некрасиво худая уже».
Между тем сама Мария так не считает. При росте 175 см на протяжении последних нескольких лет она весит примерно 55 кг. Никаких особенных диет Мария не соблюдает. Она просто следит за своим питанием и активно занимается спортом.
На Шри-Ланке актриса отдыхает не только на пляже. Частенько вместе с супругом она покоряет волны океана. Серфингом актриса стала активно увлекаться после замужества. Любовь к нему привил ей муж. Еще одним увлечением Кирилла, которое радует актрису, является фотография.
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Шоу-бизнес , Мария Горбань , Шри-Ланка
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