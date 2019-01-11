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Дженнифер Лопес выставила свой пентхаус на продажу за 17,5 млн долларов 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Голливудская звезда Дженнифер Лопес вместе со своим партнером Алексом Родригесом намерена продать свой пентхаус с тремя спальнями в Нью-Йорке за 17,5 млн долларов. Актриса решила избавиться от квартиры спустя несколько месяцев после покупки.
Певица не была уверена, что работа не окажется для дочери слишком тяжелой.
Жилье площадью 4000 кв. футов расположено на Парк Авеню, в самом высоком жилом здании. Лопес и Родригес в прошлом году отдали $ 15,3 млн за эту квартиру с тремя спальнями и четырьмя с половиной ванными комнатами. Источник, близкий к паре, объяснил, что звезды решили, что дом слишком маленький для их семьи, а они любят собираться вместе.
«Им нужно что-то большее для семьи», — сообщил источник.
Как передает Page Six, также известно, что семья пользуется всеми удобствами — тренажерным залом, залом для встреч. Кроме того, из небольшого пентхауса открывается потрясающий вид на Центральный парк и горизонт Нью-Йорка. Кроме того, частный лифт идет прямо в пентхаус супружеской пары.
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Шоу-бизнес , Дженнифер Лопес , Алекс Родригес , Нью-Йорк
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