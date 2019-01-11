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Звезда «Кухни» бросил журналистку ради Арнтгольц 

Дни.ру 21 минуту назад
Фото: соцсети
Отношения звезда сериала "Кухня" и популярной актрисы продолжают оставаться объектом внимания прессы. Недавно в СМИ появились новые подробности звездного романа. До знакомства с Татьяной Арнтгольц артист состоял в романтических отношениях с эстонской журналисткой.
Марк Богатырев долгое время встречался со студенткой Высшей школы телевидения МГУ Екатериной Грудиной. Многие знакомые пары были уверены, что они скоро узаконят отношения. Однако этого не произошло. Актер встретил Татьяну Арнтгольц, и между ними вспыхнули сильные чувства. В конце 2018 года Марк разместил пост, в котором поблагодарил Бога за встречу с актрисой. "Спасибо всем кто был рядом, спасибо Богу что встретил тебя @tarntgoltsofficial, моя любовь" — написал он.
Сама Екатерина спокойно отнеслась к разрыву и не винит своего бывшего возлюбленного. "Мне очень нравятся слова американского писателя и философа Ричарда Баха: "Мы сами создаем свой мир. Как же мы можем обижаться на жизнь, которую создали для себя сами? Кого винить, кроме самих себя? Кто, кроме нас, может изменить ее?", — передает ее слова "Экспресс-газета".
Напомним, слухи о романе Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц появились еще осенью прошлого года. Тогда звезда сериала "Кухня" на своей официальной страничке в социальной сети Instagram разместила снимок женщины в темных очках. Многие подписчики узнали в ней популярную актрису. В подписи к посту Марк в шутку назвал ее девушкой, которая "задумала его захомутать".
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Шоу-бизнес , Ричард Бах , Татьяна Арнтгольц , Марк Богатырев , МГУ , Экспресс-газета
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