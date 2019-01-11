СМИ подсчитали доходы Баскова

По информации СМИ, на новогодних праздниках Николай Басков стал самым востребованным артистом, причём не только как певец, но и как ведущий. Выступление Баскова на корпоративе оценивается в 50 тысяч евро в час. При этом журналисты отмечают, что в отличие от коллег по цеху, которые зарабатывают в основном в период «новогоднего чёса», «золотой голос» востребован круглый год. Певец органично вписывается в любой формат праздника, умеет импровизировать, сам поёт и пляшет, а также может раскрепостить самую стеснённую публику. Поэтому недостатка в заказниках Басков не испытывает.

Ещё одна статья доходов артиста — концерты. Гонорар за одно полуторачасовое выступление исчисляется 1,5 млн рублей. Впрочем, авторы статьи отмечают, что Басков нередко сам вкладывает деньги в красочное шоу, таким образом, поддерживая свою популярность.

Более 2 миллионов долларов артист получил за подписание рекламного контракта с производителем сока популярного бренда. Это не единственное предложение Баскову, поступившее в 2018 году. Авторы подчёркивают, что интерес рекламодателей к певцу значительно вырос после его дуэта с Филиппом Киркоровым в клипе «Ibizа».

Николай ещё подрабатывает на телевидении. За еженедельное ведение шоу «Субботний вечер с Николаем Басковым» на канале "Россия" и участие в других телепроектах артист получает порядка 4 миллионов рублей в месяц.

Мало кому известно, но у Баскова есть доля в косметическом бизнесе. Не так давно артист запустил собственную линию антивозрастной косметики. Стоимость комплекта для женщин — почти 10 тысяч рублей. Однако, по информации "Телепрограммы", певец не является собственником компании, а получает процент с продаж, которые приносят ему немногим более 500 тысяч рублей в год.

Авторы статьи отмечают, что приличные доходы позволяют Николаю Баскову тратить больше денег на благотворительность. Например, всю прибыль от продажи своего последнего альбома артист направил в благотворительный фонд помощи хосписам «Вера».