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Садальский поблагодарил русских врачей 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Артист после новогодних праздников попал в больницу с подозрением на инфаркт, но помощь подоспела вовремя.
Станислав Садальский в своем «Инстаграме» от всего сердца поблагодарил врача, который провел ему операцию по стентированию сердца. Даже лежа на больничной койке, артист со свойственным ему чувством юмора пошутил, что у врача-хирурга с «редкой фамилией» Иванов в период новогодних застолий рука не дрогнула, он успешно провел сложные манипуляции, так что теперь пациент может дышать полной грудью.
Однако, несмотря на мастерство врача, лекарства, которые нужно принимать для успешного исхода операции, больному не помогли. Садальский предположил, что медикаменты были поддельные.
Фолловеры порадовались за артиста, но предложили ему слегка сбросить вес и сесть на строгую диету, чтобы впредь не попадать в больницу с сердечными проблемами.
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Шоу-бизнес , Станислав Садальский
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