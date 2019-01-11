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Дочь Ар Келли назвала его «монстром» из-за сексуальных домогательств 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Дочь музыканта Ар Келли назвала отца "монстром" после выхода документального фильма, в котором рассказывается о многочисленных случаях сексуального домогательства с его стороны. Об этом сообщает The Independent.
Как отмечается, она не общалась до этого с ним много лет.
"Я прекрасно знаю, кто он (Ар Келли. — "Газета.Ru") такой и что из себя представляет. Я выросла в его доме", — сказала дочь Келли.
Он добавила, что не хочет говорить об отце, чтобы сохранить свое душевное спокойствие.
Ранее сообщалось, что американская певица Леди Гага осудила Ар Келли из-за обвинений в сексуальном насилии.
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