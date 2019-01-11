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Глумление Собчак над церковью вызвало вопросы 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала в своем микроблоге в "ЖЖ" последний пост телеведущей в Instagram, который она посвятила православию. Фото Ксении Собчак из бани напротив книг с христианской тематикой вызвало резонанс.
Миро отметила, что не принадлежит людям, чьи чувства оскорбляются "малейшим дуновением ветра". Ведь она и без того довольно часто подвергается критике за свои резкие высказывания в адрес знаменитостей. Впрочем, как и Собчак.
"Ксения запилила в Инстаграм фото, на котором демонстрирует голое плечо перед полкой с православной литературой", — констатировала блогер (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.). "Лично мои религиозные чувства Собчак не оскорбила", — подчеркнула она.
Миро призналась, что ей стало любопытно неоднозначное отношение телеведущей и политика к православию.
"Почему все ее религиозные выпады… направлены на православие?.. Ксения то в рясу православного священника облачится, то возле православного храма с бутылкой спляшет", — задалась вопросом Лена Миро.
"Только православные ее смешат. Только их жесты, праздники и традиции удостаиваются глумливого пера Ксении", — заявила блогер. Отметим, что публикация Собчак вызвала негодование пользователей соцсетей. Многие посчитали снимок и подпись знаменитость к нему издевательством над религиозными чувствами верующих.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Лена Миро
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