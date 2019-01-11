Дайнеко удивила фанатов снимком в кожаном ошейнике

Певица Виктория Дайнеко в своем аккаунте в Instagram опубликовала снимок в неожиданном образе. Она выложила студийное фото, на котором она в черном кожаном платье и кожаном же ошейнике.

При этом, певица на снимке вовсе не с томным взглядом, как можно было бы ожидать, учитывая ее стиль, а весело смеется, и выглядит очень непринужденно.

Дайнеко считает своего экс-супруга «классным»Известная певица вместе с бывшим мужем решили «зарыть топор войны». У пары хватило сил восстановить дружеские отношения.

«Немного кожи и ошейника на ночь», — указала в подписи к фото звезда, опубликовав фото накануне поздним вечером.

Дерзкий образ очень удивил ее поклонников, которые привыкли к тому, что Дайнеко обычно выглядит более романтично и нежно.

При этом, в комментариях многие отметили, что платье и ошейник ей тоже к лицу, как и женственные платья.