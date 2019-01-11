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Дайнеко удивила фанатов снимком в кожаном ошейнике 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
Певица Виктория Дайнеко в своем аккаунте в Instagram опубликовала снимок в неожиданном образе. Она выложила студийное фото, на котором она в черном кожаном платье и кожаном же ошейнике.
При этом, певица на снимке вовсе не с томным взглядом, как можно было бы ожидать, учитывая ее стиль, а весело смеется, и выглядит очень непринужденно.
Дайнеко считает своего экс-супруга «классным»Известная певица вместе с бывшим мужем решили «зарыть топор войны». У пары хватило сил восстановить дружеские отношения.
«Немного кожи и ошейника на ночь», — указала в подписи к фото звезда, опубликовав фото накануне поздним вечером.
Дерзкий образ очень удивил ее поклонников, которые привыкли к тому, что Дайнеко обычно выглядит более романтично и нежно.
При этом, в комментариях многие отметили, что платье и ошейник ей тоже к лицу, как и женственные платья.
«Очень идёт и улыбка», «Вика…. это вы?», «Грешноватенько», «У меня у собаки такой же», «И весь этот набор для БДСМ отлично сочетается с милой наивной улыбкой», — написали поклонники в комментариях.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Виктория Дайнеко
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