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Судьба принцессы Дианы: самоуверенную Маркл лишили самого главного 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Reuters
Герцогиня Сассекская не может прокомментировать слухи о вражде с Кейт Миддлтон. Королевский эксперт уверена, что Меган Маркл лишили права голоса, как когда-то поступили с принцессой Дианой.
С тех пор как бывшая актриса стала членом монаршей семьи, она потеряла возможность озвучить свое мнение, передает издание Express.
"Она не может сказать: "На самом деле мы с Кейт хорошо ладим. Иногда мы бываем не согласны друг с другом, как в любой нормальной семье", — поясняет Мелани Бромли.
По мнению эксперта, герцогиню огорчает тот факт, что она больше не может постоять за себя.
"Не думаю, что кто-то мог подготовить ее к такому количеству внимания. На первый взгляд кажется, что все отлично, ведь она стала членом королевской семьи. Но на самом деле это ужасно. Это настоящая клетка, и она ничего не может сделать", — отметила она.
Специалист сравнила Меган Маркл с принцессой Дианой.
"После того, как Диана и Чарльз узаконили свои отношения, принцесса стала объектом внимания СМИ. И Меган столкнулась с тем же", — уточнила Мелани.
Ранее один из близких друзей герцогини рассказал, что Маркл "сильно беспокоят" слухи о вражде с женой принца Уильяма. Она старается не читать газеты, но не может спокойно относиться к ложным сообщениям.
"У нее много забот. Она ожидает ребенка и в то же время вынуждена постоянно бороться с отрицательной реакцией СМИ. Для нее это очень напряженная ситуация", — пояснил он.
Переживания бывшей актрисы передаются ее супругу. Принц Гарри "чувствует себя ответственным за ее ощущение беспомощности".
Напомним, слухи о конфликте двух герцогинь стали распространяться после того, как Меган Маркл и принц Гарри объявили о том, что покинут Кенсингтонский дворец и переедут во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Тем не менее бывшая актриса продолжает вести себя на публике приветливо и часто улыбается. А во время похода семьи на церковную службу в рождественский день она дружелюбно беседовала с Кейт Миддлтон.
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Шоу-бизнес , Кейт Миддлтон , принц Гарри , принц Уильям
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