Подписчики назвали купальник Бузовой слишком откровенным

Пользователи соцсетей раскритиковали певицу Ольгу Бузову за слишком откровенные фотографии в Instagram. В последнее время звезда буквально завалила аккаунт снимками с отдыха на Мальдивах . На них она позирует в разных купальниках, однако не все пришлись по вкусу подписчикам артистки.

Особенно поклонников возмутила фотография, на которой Бузова стоит спиной к фотографу. Подписчиков шокировал слишком откровенный фасон купального костюма, который практически полностью оголяет ягодицы. Поклонники таланта ведущей «Дома-2» обрушились на своего кумира волной критики.

«Жуть какая, нет стыда нет вкуса, врятли с таким подходом она найдёт себе того кого ищет!» — заявил пользователь под ником @aleksovechkin (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Блин, чето не очень красиво получилось…» — сомневается @zarina121269.

«Мне было бы стыдно. Ну может у меня воспитание другое», — пишет @fatimap_tekeeva

Некоторые и вовсе не стесняются в выражениях.

«Ж**а съела купальник)))» — заявила @ninaipasha.

Подписчики также отметили, что в последнее время Бузова пристрастилась к фильтрам, которые делают её «слишком искусственной» на фотографиях.