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Подписчики назвали купальник Бузовой слишком откровенным 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Instagram
Пользователи соцсетей раскритиковали певицу Ольгу Бузову за слишком откровенные фотографии в Instagram. В последнее время звезда буквально завалила аккаунт снимками с отдыха на Мальдивах. На них она позирует в разных купальниках, однако не все пришлись по вкусу подписчикам артистки.
Особенно поклонников возмутила фотография, на которой Бузова стоит спиной к фотографу. Подписчиков шокировал слишком откровенный фасон купального костюма, который практически полностью оголяет ягодицы. Поклонники таланта ведущей «Дома-2» обрушились на своего кумира волной критики.
«Жуть какая, нет стыда нет вкуса, врятли с таким подходом она найдёт себе того кого ищет!» — заявил пользователь под ником @aleksovechkin (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Блин, чето не очень красиво получилось…» — сомневается @zarina121269.
«Мне было бы стыдно. Ну может у меня воспитание другое», — пишет @fatimap_tekeeva
Некоторые и вовсе не стесняются в выражениях.
«Ж**а съела купальник)))» — заявила @ninaipasha.
Подписчики также отметили, что в последнее время Бузова пристрастилась к фильтрам, которые делают её «слишком искусственной» на фотографиях.
Комментарии
Шоу-бизнес , Ольга Бузова , Мальдивы
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