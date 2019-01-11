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Пока вы спали: Решена судьба пенсий «молчунов»
Пока вы спали: Решена судьба пенсий «молчунов»

Величайшую певицу в истории обокрали на смертном одре 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Полиция американского штата Мичиган разыскивает злоумышленников, похитивших деньги певицы Ареты Франклин перед ее смертью. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что неизвестные неправомерно воспользовались финансовыми активами Франклин, украденная сумма не разглашается. Заявление о преступлении поступило в полицию в июне 2018 года.
Арета Франклин умерла в возрасте 76 лет в середине августа 2018-го. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.
Арета Франклин — первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. За сильный вокал Франклин получила прозвище «Королева соула». В 2008 году журнал Rolling Stone объявил ее величайшей певицей в истории.
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Шоу-бизнес , Арета Франклин , МВД , Rolling Stone
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