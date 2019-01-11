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«Цвет настроения — носки в сланцах»: фанатов насмешил внешний вид Киркорова на отдыхе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Певец Филипп Киркоров на всю катушку и с чувством полной свободы поразвлекался в Диснейленде. Жизнерадостным снимком артист поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.
instagram.com/fkirkorov
Анна Нетребко показала «веселенького» Киркорова без косметики во время дружеских посиделок. Оперная дива и ее муж устроили семейный ужин в Майями. На снимке певец стоит красной брендовой футболке, черных штанах, которые он заправил в белоснежные носки, а на ногах у короля российской поп-сцены сланцы. «Цвет настроения — жизнь!», — подписал снимок артист. Этим своим несуразным видом Филипп немало позабавил поклонников, которые чаще всего обращали внимание, конечно, на носки и сланцы.
«Цвет настроения — носки в сланцах!» — поправляют звезду поклонники.
«Белые носки с пляжными тапочками это круто. В Узбекистане уже лет 25 так ходят в гости», — пишет одна из подписчиц.
Большинство же фанатов, шутя, отмечают, что кто-то отстал от моды: или комментаторы дружно пропустили одну из актуальнейших модных тенденций, или Филипп застрял в далеком прошлом.
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Комментарии7
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Анна Нетребко
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