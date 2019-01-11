СМИ: умерла актриса Верна Блум

Американская актриса Верна Блум, получившая известность благодаря фильму "Зверинец" (Animal house, 1978), умерла в городе Бар-Харбор (штат Мэн) на 81-м году жизни. Об этом в четверг сообщил журнал Variety со ссылкой на членов семьи.

Согласно его информации, актриса продолжительное время страдала от деменции. У нее остались муж, с которым она прожила в браке 49 лет, и сын.