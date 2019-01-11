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СМИ: умерла актриса Верна Блум 

ТАСС + ещё 2 17 минут назад
Фото: Reuters
Американская актриса Верна Блум, получившая известность благодаря фильму "Зверинец" (Animal house, 1978), умерла в городе Бар-Харбор (штат Мэн) на 81-м году жизни. Об этом в четверг сообщил журнал Variety со ссылкой на членов семьи.
Согласно его информации, актриса продолжительное время страдала от деменции. У нее остались муж, с которым она прожила в браке 49 лет, и сын.
Блум родилась в 1938 году в США. В начале своей карьеры она играла в различных театрах, а в 1969 году дебютировала в фильме "Холодным взором" (Medium cool). Актриса всегда мечтала сыграть с Фрэнком Синатрой, и ее мечта сбылась в картине "Контракт на Черри-стрит" (Contract on Cherry Street, 1977). Блум удалось поработать с такими деятелями кино, как Мартин Скорсезе и Клинт Иствуд.
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