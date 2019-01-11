Умер звукорежиссер «Матрицы»

Трехкратный обладатель "Оскара" американский звукорежиссер Грегг Рудлофф скончался в возрасте 63 лет, пишет Variety.

По данным журнала, Рудлофф умер 6 января. В полиции сообщили изданию, что он, предположительно, покончил с собой.

Рудлофф родился 2 ноября 1955 года в Лос-Анджелесе. Он принял участие в работе над более чем 150 фильмами. За звукорежиссуру к кинокартинам "Матрица", "Слава", а также "Безумный Макс: Дорога ярости" он получил премии "Оскар". За семейную драму "Ранний мороз" он также получил "Эмми". Последней работой Рудлоффа в кино стал триллер "Другая сторона ветра".