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Раскрыто последнее желание спившегося Кельми 

Дни.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Недавно почивший музыкант Крис Кельми оставил родственникам наказ. Последняя воля артиста поражает воображение.
По решению близких церемония прощания с Крисом Кельми была закрытой. Присутствовали жена, сын Кристиан и двое братьев. В целом было около двадцати человек. Журналистов на панихиду не пустили.
Как рассказала подруга Кельми поэтесса Маргарита Пушкина, написавшая когда-то хит "Замыкая круг", музыканта кремировали. По завещанию Криса, прах не будет захоронен.
"Его развеют над Атлантикой", — говорит литературный деятель.
Отметим, что Пушкина ранее высказывалась по поводу того, что многим друзьям не разрешили проститься к Кельми. "Боятся наплыва журналистов? Но где же они были, когда больного Криса таскали по ТВ-каналам и выставляли в дурацком виде на потеху обывателям? Где были близкие люди, если они такие близкие, когда Крису надо было помочь? Он умер в одиночестве", — цитирует поэтессу EG.ru.
Напомним, смерть 63-летнего Криса Кельми наступила 1 января, после новогодней ночи. Тело музыканта было направлено в морг. Сразу после того, как информация о кончине артиста попала в прессу, поползли слухи, что музыкант погиб из-за своего пристрастия к алкоголю и наркотикам. Говорили, что певец попросту спился.
Однако сотрудники морга, где обследовали тело звезды, заявили, что смерть наступила по естественным причинам. "Не от алкоголя. Там хроническое заболевание", — отмечали медики. Более того, у Кельми были проблемы с сердцем.
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Шоу-бизнес , Крис Кельми , Экспресс-газета
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