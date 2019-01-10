Раскрыто последнее желание спившегося Кельми

Недавно почивший музыкант Крис Кельми оставил родственникам наказ. Последняя воля артиста поражает воображение.

По решению близких церемония прощания с Крисом Кельми была закрытой. Присутствовали жена, сын Кристиан и двое братьев. В целом было около двадцати человек. Журналистов на панихиду не пустили.

Как рассказала подруга Кельми поэтесса Маргарита Пушкина, написавшая когда-то хит "Замыкая круг", музыканта кремировали. По завещанию Криса, прах не будет захоронен.

"Его развеют над Атлантикой", — говорит литературный деятель.

Отметим, что Пушкина ранее высказывалась по поводу того, что многим друзьям не разрешили проститься к Кельми. "Боятся наплыва журналистов? Но где же они были, когда больного Криса таскали по ТВ-каналам и выставляли в дурацком виде на потеху обывателям? Где были близкие люди, если они такие близкие, когда Крису надо было помочь? Он умер в одиночестве", — цитирует поэтессу EG.ru

Напомним, смерть 63-летнего Криса Кельми наступила 1 января, после новогодней ночи. Тело музыканта было направлено в морг. Сразу после того, как информация о кончине артиста попала в прессу, поползли слухи, что музыкант погиб из-за своего пристрастия к алкоголю и наркотикам. Говорили, что певец попросту спился.

Однако сотрудники морга, где обследовали тело звезды, заявили, что смерть наступила по естественным причинам. "Не от алкоголя. Там хроническое заболевание", — отмечали медики. Более того, у Кельми были проблемы с сердцем.