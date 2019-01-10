Родственники развеют прах Криса Кельми над Атлантическим океаном

«Кремировали Криса в Николо-Архангельском крематории. И, по завещанию музыканта, прах его будет развеян над Атлантикой», — сказала она.

Прощание с певцом было закрытым по воле его родных. Всего проводить Кельми в последний путь пришли не более 20 человек: на похороны не пустили ни его поклонников, ни журналистов.

Маргарита Пушкина ранее раскритиковала решение родственников музыканта сделать прощание закрытым.

«Боятся наплыва журналистов? Но где же они были, когда больного Криса таскали по ТВ-каналам и выставляли в дурацком виде на потеху обывателям? Где были близкие люди, если они такие близкие, когда Крису надо было помочь? Он умер в одиночестве», — сказала поэтесса.

Крис Кельми скончался 1 января в возрасте 63 лет от сердечной недостаточности.