Певец плюнул в рот ребенку и отвесил ему пинок

Популярный казахстанский певец Торегали Тореали плюнул в рот ребенку, вышедшему на сцену с цветами. Видеозапись инцидента певец опубликовал в своем Instagram.

На кадрах Тореали подводит мальчика поближе, берет его за подбородок и плюет в рот, после чего берет цветы. Когда ребенок поворачивается, чтобы уйти со цены, певец отвешивает ему пинок.

После этого певец говорит со сцены, что у них в ауле всегда так делали, и, хотя он и обещал не позволять себе лишнего на сцене, не может удержаться. В зале раздаются аплодисменты.

Издание 365Info.kz.отмечает, что у древних казахов существовал обычай, согласно которому, некоторые люди, например, ораторы, плевали в рот детям, чтобы вместе со слюной ребенку передался талант человека.