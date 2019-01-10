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Певец плюнул в рот ребенку и отвесил ему пинок 

Рамблер + ещё 2 43 минуты назад
Популярный казахстанский певец Торегали Тореали плюнул в рот ребенку, вышедшему на сцену с цветами. Видеозапись инцидента певец опубликовал в своем Instagram.
На кадрах Тореали подводит мальчика поближе, берет его за подбородок и плюет в рот, после чего берет цветы. Когда ребенок поворачивается, чтобы уйти со цены, певец отвешивает ему пинок.
После этого певец говорит со сцены, что у них в ауле всегда так делали, и, хотя он и обещал не позволять себе лишнего на сцене, не может удержаться. В зале раздаются аплодисменты.
Издание 365Info.kz.отмечает, что у древних казахов существовал обычай, согласно которому, некоторые люди, например, ораторы, плевали в рот детям, чтобы вместе со слюной ребенку передался талант человека.
Шоу-бизнес , Видео
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