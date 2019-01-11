Взялись за старое? Майкл Джексон обвиняется в педофилии

На американском кинофестивале «Сандэнс» в конце января состоится премьера документального фильма о легендарном певце Майкле Джексоне . Известно, что в фильме «Покидая Неверленд» речь пойдет о двух мальчиках, которых музыкант якобы совратил.

Премьера нового документального фильма о покойном короле поп-музыки Майкле Джексоне «Покидая Неверленд» (Leaving Neverland) должна состояться в конце января на национальном американском кинофестивале «Сандэнс» в штате Юта. Отмечается, что кинолента будет выпущена в разделе «специальные мероприятия».

По некоторой информации, речь в фильме пойдет о двух мальчиках Уэйде Робсоне и Джеймсе Сейфчаке, с которыми общался Джексон. Также сообщается, что покойный музыкант общался не только с детьми, но и с их семьями.

Будучи уже взрослыми мужчинами, они рассказали о том, что в течение нескольких лет подвергались сексуальным домогательствам со стороны знаменитого музыканта и о том, как эта травма повлияла на их дальнейшую жизнь.

После того как о выходе документального фильма узнали родственники Джексона, от них поступило официальное заявление, в котором они назвали ленту «возмутительной и жалкой попыткой заработать на имени Майкла Джексона». Также представители музыканта отметили, что ранее Робсон и Сейфчак признавались под присягой, что Майкл никогда не совершал с ними подобных действий.

Как известно, при жизни Джексону дважды довелось предстать перед судом по обвинению в педофилии. В 1993 году он был обвинен в растлении 13-летнего Джордана Чандлера. Подросток был фанатом музыканта и часто бывал у него на ранчо «Неверлэнд».

По заявлению отца Джордана, сын признался ему, что певец вынуждал его трогать свои гениталии. Полицией было проведено расследование этих обвинений, в ходе которого Джексону пришлось показать свои гениталии для сравнения с тем, что описывал мальчик.

Ситуация разрешилась тем, что стороны заключили мировую: музыкант заплатил семье Чандлера 22 миллиона долларов, а подросток не стал свидетельствовать против Майкла.

Через десять лет, в 2003 году, Майкла вновь обвинили в аналогичном преступлении — растлении 13-летнего Гэвина Арвизо, который также являлся постоянным гостем на ранчо «Неверлэнд». Сообщается, что во время пребывания на ранчо дети нередко спали вместе с Джексоном в одной комнате и даже на его кровати. По словам обвиняющей стороны, Джексон якобы напоил мальчика, что само по себе является преступлением по законам США, а позже занимался с ним мастурбацией.

18 декабря полицией были проведены обыски в «Неверлэнде», а 20-го числа певца арестовали, но через сутки выпустили под залог. Как и в случае с Чандлером, Майкл категорически отрицал обвинение, утверждая, что семья Арвизо просто занимается вымогательством. Суд над музыкантом продолжался с февраля по май 2005 года. Более 2200 информационных агентств со всего мира отправили своих журналистов на освещение скандального процесса. Однако суд присяжных постановил, что Джексон невиновен в связи с недостаточностью улик.

В связи с постоянными судебными разбирательствами здоровье Джексона пошатнулось. Для того, чтобы справиться со стрессом он начал употреблять болеутоляющие средства. Стоит отметить, что суд привел к полному разорению банковских счетов поп-короля: услуги лучших адвокатов США стоили более $100 млн После смерти певца Джордан Чандлер признался, в том что оклеветал его ради денег, а на это его вынудил пойти отец Эван Чандлер (позже покончивший с собой).

Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов. Известно, что в день смерти личный врач музыканта Конрад Мюррей сделал ему инъекцию пропофола и оставил одного. Вернувшись примерно через 2 часа, врач увидел Джексона лежащим на кровати с широко раскрытыми глазами и ртом. Попытки реанимировать певца не увенчались успехом. Смерть была констатирована в 14:26 по местному времени и получила огласку в первые же минуты после произошедшего.

Власти Лос-Анджелеса провели расследование смерти Джексона, квалифицировав действия врачей как убийство. В ноябре 2011 года Конрада Мюррея признали виновным в непредумышленном убийстве и приговорили к четырем годам тюрьмы, лишив лицензии на медицинскую практику. 28 октября 2013 года за примерное поведение его досрочно освободили.