Виторган после скандала с Собчак разразился грязной матерщиной

Грубая публикация Максима Виторгана в соцсетях возмутила общественность. Артист позволил себе нецензурную брань.

В личном Instagram Виторган опубликовал черно-белый снимок. На фото запечатлен сам Максим, рукой указывающий куда-то в сторону.

"Хотел подписать фото: "На *** с пляжа!", но подумал, что Мастера Универсального и Досконального Анализа Карточек Инстаграма (сокращенно: МУДАКИ) на радостях откусят себе хвост, и поэтому подпишу просто: "За работу, товарищи! Сказочных профессиональных достижений вам! И да пребудет с вами дух трудовика! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)" — подписал публикацию Виторган.

Фолловеры артиста, которые до этого момента считали Максима интеллигентом были неприятно удивлены. Многие приняли матерщину Виторгана на свой счет. Поклонники отметили, что, скорее всего, артист утомился от грязных сплетен о нем самом и его супруге телеведущей Ксении Собчак . Знаменитости посоветовали закрыть аккаунт и немного отдохнуть от публичности.

"Грустно. Думала: умница, интеллигент. Подписалась, но созданный образ и реальность так отличаются. Максим, что вы своих подписчиков не уважаете. Это ясно. Тогда зачем? Доказать нам ущербным, что мы мудаки, потому что подписались на вас?", "Попробую себя в роли анализатора карточек инстаграмма. Чувствуется усталость от публичности, обязаловки ведения ИГ, но никуда не денешься с подводной лодки. Да ладно, все нормально. Фотка крутая!", "Поступите проще… закройте свой аккаунт! Или денежка за рекламу не позволит это сделать?!))))) ", — рассуждали интернет-обыватели.

К слову, некоторые поклонники считают, что Виторган "испортился" под влиянием Собчак. Совместная жизнь со скандальной телеведущей сделала актера хамоватым и несдержанным.

"Упоминание слов на х…, очень объединяет Вас с женой, а не стыдно вам перед родителями!", "Ну да, все вокруг мудаки а вы такие тонкие манипуляторы, наблюдатели. Выложили хренову тучу запутанных фото и потешаетесь над мудаками. Вы от своей жены таким хамовато назидательным подходом к людям заразились?" — писали комментаторы.