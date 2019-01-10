Лоза назвал «балбесами» спорящих Милонова и Шнура

«Я о них ничего не знаю и знать не хочу. Зачем мне пиарить этих ребят!» — заявил Лоза телеканалу РЕН ТВ.

Он назвал обоих участников конфликта «балбесами» и высказал свое отношение к нецензурной лексике в музыке.

«Матом филигранно пользуются помоечные бомжи за гаражом. Поэтому когда интеллигентный человек говорит мне: «Я матом пользуюсь красиво», то я ему отвечаю: «Так же красиво матом пользуются помоечные бомжи!» — сказал Лоза.

Музыкант заявил, что не видит ничего красивого в мате и предложил ввести возрастной ценз на концерты, «где можно материться, стоять голым на сцене, испражняться».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил Сергея Шнурова с «отрыжкой пивника», в ответ Шнуров заявил, что Милонов вообразил себя «парламентарием от рая».